Независимо от Израиля: Трамп готовится объявить о «полной победе»

«Думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — утверждает Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие две недели объявят о «полной победе» и заключат окончательную сделку с Ираном, передает CNN.

Глава Белого дома также отметил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры и Тегеран «готов отказаться от ядерного оружия» и «дать нам все».

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник в интервью Fox News сказал, что подход Вашингтона к переговорам с Тегераном будет основываться на том, что президент Дональд Трамп сочтет лучшим для американцев, независимо от возможных разногласий с Израилем: «У израильтян и Соединенных Штатов много общих интересов... Но у нас также есть некоторые ситуации, когда наши интересы расходятся, и я думаю, что президент очень ясно дал понять, что, хотя у Израиля, очевидно, есть какие-то цели, главная цель Соединенных Штатов в Иране — обеспечить, чтобы у Ирана не было ядерного оружия».

По его словам, Трамп верит, что в нынешних условиях реально добиться долгосрочного урегулирования ядерной проблемы Ирана. При этом вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон будет относиться к любому соглашению с Ираном скептически и уделять приоритетное внимание мониторингу: «Конечно, одна из самых важных вещей в определении того, будет ли это окончательное урегулирование успешным, - это не то, что иранцы пишут на бумаге, а то, действительно ли они выполняют некоторые требования соглашения, которые мы выдвигаем».

Вэнс признал сложность достижения долгосрочного соглашения, но заявил, что у США есть для этого рычаги: «Это сложная задача, но президент поставил нас в выгодное положение для ее достижения. Потому что, давайте будем честны, иранцы не хотят продолжения этой войны».

В конце мая The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что США и Иран принципиально согласовали параметры возможного соглашения, которое может привести к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Позднее агентство Fars со ссылкой на члена иранской переговорной команды Саида Аджарло сообщило, что Иран предложил Соединенным Штатам четырехэтапную рамочную структуру для возможного мирного соглашения. Первый этап предполагает прекращение войны и полную остановку всех военных операций с участием всех сторон, включая Иран, США и «фронт сопротивления».

Второй этап будет сосредоточен на практических мерах, включая вопросы, связанные с проливом, снятие блокад, отмену нефтяных санкций и разблокировку части замороженных активов Ирана.

Третий этап будет касаться более широких санкций и ядерных вопросов. Заключительный этап предусматривает создание наблюдательного комитета для контроля за выполнением соглашения и обеспечением соблюдения обязательств всеми сторонами.