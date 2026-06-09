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Вблизи Ормуза рухнул боевой вертолет США: сбит или техническая неисправность?

08:35 301

Американский боевой вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, члены экипажа выжили, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников газеты, пожелавшего остаться анонимным, в данный момент неясно, был ли вертолет сбит иранскими силами или вышел из строя из-за технической неисправности, или столкнулся с другой проблемой. Он добавил, что инцидент расследуется.

NYT отмечает, что вертолеты Apache, беспилотники MQ-9 Reaper, а также истребители F/A-18 и F-35 использовались ВС США в рамках кампании, направленной на то, чтобы помешать Ирану перекрыть Ормузский пролив.

Это первый случай потери Apache с начала конфликта.

AH-64 Apache — основной ударный вертолет армии США и стран НАТО, созданный для уничтожения бронетехники, подавления систем ПВО и поддержки наземных сил в любую погоду. Он оснащен мощным бронированием, высокоточными ракетами и 30-мм автоматической пушкой, а экипаж управляет огнем с помощью нашлемных систем целеуказания.

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