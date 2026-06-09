США в Совбезе ООН: Война против Украины стала «стратегическим провалом» России

Решение России начать войну против Украины стало ее «стратегическим провалом», заявил представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа во время заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает «Укринформ».

«Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы в огне… Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и лишь создаст риск усугубления катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит уже», — сказал Негреа.

Американский представитель отдельно призвал некоторые страны «немедленно прекратить поддержку военных усилий России, поскольку у этой войны нет военного решения». В частности, Негреа упомянул Иран, который, по его словам, «поставлял России дроны для использования в Украине, а также о Кубе, которая продолжает войну, позволяя тысячам наемников воевать на стороне России».

Негреа убежден, что «эта война может завершиться только путем переговоров»: «США готовы, как и прежде, — и мы неоднократно говорили об этом обеим сторонам, — содействовать длительному прекращению войны».