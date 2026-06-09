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Азербайджанская нефть выше $100

09:57 394

Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,61, или 0,61%, до $100,09.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $98,66.

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