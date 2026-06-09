США недовольны Израилем

США не присоединились к израильским ударам по Ирану и Ливану, об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Как отмечает издание, американские войска не присоединились к последним атакам Израиля на Иран и Ливан. Официальный представитель заявил, что Соединенные Штаты действительно запустили перехватчики для защиты своих войск в Израиле.

В докладе этот шаг был назван признаком «недовольства Вашингтона последними ударами по Ливану и Ирану».

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся «очень хороший разговор» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США не стал обвинять Нетаньяху в ответных действиях после нападения Ирана на Израиль. По словам Трампа, Иран и Израиль прекратили обмен ударами на неделю.

«У нас состоялся очень хороший разговор, он (Нетаньяху – ред.) получил удар, а затем ответил тем же. И я не могу его за это винить», — сказал Трамп. «Они (Иран и Израиль – ред.) обменивались колкостями, и теперь оба согласились через меня прекратить это. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», — заявил он журналистам.

Он добавил, что Соединенные Штаты близки к заключению сделки с Ираном, утверждая, что соглашение будет более эффективным, чем дальнейшие бомбардировки.

«Если мы начнем бомбардировки, погибнет много людей. Кому это нужно? Мне - нет», - сказал Трамп.