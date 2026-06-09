Дронами и ракетами по Чугуеву и Харькову: трое погибших, много раненых

«Погибли три человека. В городе вспыхнули пожары, были повреждены гражданские автомобили, жилые и частные дома», — написал Синегубов в телеграм-канале.

В ночь на 9 июня российская армия ударила дронами и ракетами по городу Чугуев Харьковской области, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По данным мэра Чугуева Галины Минаевой, повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных. Шесть человек получили ранения.

Также ночью российские дроны атаковали Харьков. Попадания и пожары были зафиксированы в двух районах — Шевченковском и Холодногорском, сообщил глава города Игорь Терехов.

По данным Синегубова, ранения получили 15 человек, среди них трое детей, включая годовалого ребенка. В нескольких многоэтажных жилых домах повреждены фасады и выбиты окна, сгорели 18 автомобилей.

8 июня российская армия ударила дронами по Запорожью. Один из беспилотников попал в микроавтобус. Кроме того, под атакой оказался спальный район города. Погибли два человека, еще 18 пострадали, в том числе четверо детей, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.