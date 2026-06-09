Оценивая ситуацию в регионе, Зеленский отметил, что Азербайджан сейчас является полностью независимым, а недавние выборы в Армении продемонстрировали большой успех для самостоятельности этой страны. Кроме того, по мнению президента Украины, россияне уже утратили контроль над Молдовой.

Россия теряет свои политические позиции на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian.

«Они теряют влияние в различных странах, включая Молдову, Армению и Азербайджан. Кроме того, они оказались в изоляции со стороны Европы и Соединенных Штатов. По сути, они остались одни», — заявил президент Украины.

При этом, по его словам, свободная и независимая Украина остается самой большой политической угрозой для Кремля, а ее будущее вступление в Евросоюз вызовет внутренние проблемы в самой России.

«Конечно, они не хотят потерять Украину, потому что независимая и свободная Украина — самая большая и политически самая опасная страна для России», — подчеркнул Зеленский.