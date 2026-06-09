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Зеленский: Россия теряет влияние в Азербайджане, Армении, Молдове...

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Россия теряет свои политические позиции на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian.

Оценивая ситуацию в регионе, Зеленский отметил, что Азербайджан сейчас является полностью независимым, а недавние выборы в Армении продемонстрировали большой успех для самостоятельности этой страны. Кроме того, по мнению президента Украины, россияне уже утратили контроль над Молдовой.

«Они теряют влияние в различных странах, включая Молдову, Армению и Азербайджан. Кроме того, они оказались в изоляции со стороны Европы и Соединенных Штатов. По сути, они остались одни», — заявил президент Украины.

При этом, по его словам, свободная и независимая Украина остается самой большой политической угрозой для Кремля, а ее будущее вступление в Евросоюз вызовет внутренние проблемы в самой России.

«Конечно, они не хотят потерять Украину, потому что независимая и свободная Украина — самая большая и политически самая опасная страна для России», — подчеркнул Зеленский.

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