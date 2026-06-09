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Заявление МИД Азербайджана

10:48 452

В Министерстве иностранных дел Азербайджана вновь напомнили гражданам страны об уголовной ответственности за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств.

Внешнеполитическое ведомство сделало это заявление на фоне сохраняющейся напряженности в различных регионах мира и продолжающихся вооруженных конфликтов, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке.

В МИД отметили, что нынешняя международная обстановка остается крайне нестабильной, а вооруженные столкновения продолжают представлять серьезную угрозу международному миру и безопасности.

«К сожалению, фиксируются случаи гибели или ранения граждан Азербайджана в результате вооруженных столкновений и военных действий в таких регионах. Подобные инциденты еще раз демонстрируют высокий уровень опасности в зонах конфликтов и на прилегающих территориях, создавая серьезные риски для жизни и здоровья граждан, которые работают там или совершают поездки», — говорится в заявлении.

В связи с этим азербайджанцам рекомендовано перед поездками за рубеж внимательно оценивать ситуацию с безопасностью, учитывать предупреждения государственных органов и воздерживаться от посещения районов, где ведутся боевые действия.

МИД также напомнил, что участие граждан Азербайджана в вооруженных конфликтах и военных операциях на территории иностранных государств в качестве наемников или добровольцев в любой форме влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством страны.

В ведомстве отметили, что дипломатические представительства и консульские учреждения Азербайджана продолжают работу по защите прав и законных интересов граждан за рубежом.

«Вместе с тем важно, чтобы каждый гражданин ответственно относился к вопросам собственной безопасности и избегал деятельности, связанной с повышенными рисками. Министерство иностранных дел продолжает внимательно следить за развитием международной ситуации», - добавили в МИД.

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