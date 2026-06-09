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Арестован Афган Садыгов

Инара Рафикгызы
10:52 326

Арестован обвиняемый в вымогательстве с применением угроз Афган Садыгов. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Немат Керимли.

По словам адвоката, решением Бинагадинского районного суда в отношении Садыгова избрана мера пресечения в виде ареста до 30 июля.

Как отметил адвокат, Афгану Садыгову предъявлены обвинения по статьям 182.2.1 Уголовного кодекса Азербайджана (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 182.2.4 (вымогательство, совершенное с целью завладения имуществом в крупном размере).

Напомним, ранее Тбилисский городской суд принял решение оштрафовать Афгана Садыгова на 2000 лари за оскорбление сотрудника полиции в социальной сети, депортировать его из Грузии и запретить ему въезд в страну сроком на три года. 5 апреля Афган Садыгов был депортирован из Грузии в Азербайджан.

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