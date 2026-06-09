Зеленский: Часть окружения Путина против войны

Часть окружения президента РФ Владимира Путина выступает за прекращение войны против Украины из-за ухудшения состояния российской экономики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вокруг Путина есть разные люди. Половина из них хочет продолжать эту войну, а другая половина хочет ее остановить. Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии», – сказал Зеленский.

По его словам, приблизить мир могут сохранение и усиление санкционного давления на Россию со стороны западных партнеров, в частности относительно теневого флота и других секторов экономики.

Зеленский также подчеркнул, что Украина изначально была готова к переговорам о прекращении войны и остается открытой к диалогу, однако не согласится на территориальные уступки.

«В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории», – подчеркнул Зеленский.