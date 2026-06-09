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Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» на неделю

заявил Трамп
11:12 621

Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» как минимум на неделю, заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас был очень хороший разговор (с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху). Его атаковали, он ответил, и я не могу его за это винить. Но теперь они решили прекратить это. Так что просто оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», — сказал Трамп, передает Al Jazeera.

Вечером 7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю вскоре после атаки ЦАХАЛ на инфраструктуру «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Израильская армия сообщила о перехвате целей и об ответных ударах.

Трамп утром 8 июня провел два телефонных разговора с Нетаньяху. Вскоре канал N12 со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что «по просьбе Трампа» Израиль прекратил удары по Ирану, однако продолжит бить по Ливану.

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