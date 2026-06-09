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Сорокин против Трампа

11:18 1113

Федеральный суд США отменил сбор в размере $100 тыс., введенный президентом США Дональдом Трампом за выдачу виз H-1B высококвалифицированным иностранцам, заключив, что данная пошлина незаконна и Конгресс ее не санкционировал, пишет Reuters.

Администрация президента утверждала, что данный сбор представляет собой законный денежный штраф, который президент вправе взимать в соответствии с федеральным иммиграционным законодательством, дающем ему право ограничивать въезд определенных иностранцев, если он сочтет, что это «наносит ущерб интересам США».

Судья Лео Сорокин указал, что данный сбор был не штрафом, а налогом, на введение которого у Трампа не было разрешения Конгресса, и который не мог быть введен Госдепом США и миграционной службой. 

«Суть и применение выплаты в размере $100 тыс. показывают, что это налог, независимо от того, как называется эта выплата», — заявил Сорокин.

Программа H-1B ежегодно предоставляет 65 тыс. виз, а также еще 20 тыс. виз для работников с высшим образованием, сроком от трех до шести лет. До указа Трампа работодатели, желающие получить визу для иностранного работника, обычно платили от $2 тыс. до $5 тыс. в зависимости от различных факторов.

Кроме того, судья сослался на решение Верховного суда, отменившее пошлины, введенные Трампом на основании закона, предназначенного для использования в ЧС национального масштаба. Сорокин пояснил, что, согласно логике судей по данному делу, Трамп также не имел полномочий вводить налоги в соответствии с иммиграционным законодательством.

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