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Новый удар украинцев по мосту в Крым

11:20 2128

Украинские дроны в ночь на 9 июня атаковали Чонгарский мост, связывающий аннексированный Крым с Херсонской областью. Мост поврежден, движение по нему временно закрыто, сообщил назначенный Россией «глава» оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо.

По его словам, средства ПВО сбили на подлете к мосту более 20 беспилотников. Сколько дронов участвовало в атаке, не уточняется.

Предыдущий раз украинские военные наносили удары по мосту в Чонгаре 7 июня. Тогда в целях безопасности временно закрыли движение через автомобильный пропускной пункт «Джанкой» на границе Крыма и Херсонской области.

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