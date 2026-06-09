В Подмосковье подорвали автомобиль: водитель погиб

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW, его водитель погиб, сообщили в Следственном комитете РФ.

Взрыв произошел около 5:30 утра (06:30 по Баку) в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова. В СК РФ заявили, что во время движения автомобиля «был осуществлен подрыв взрывного устройства». Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но пока не уточняется, по какой статье.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал Mash пишет, что взрыв произошел, когда водитель сел в автомобиль.