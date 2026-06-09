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Азербайджанские моряки возвращаются домой

заявление МИД
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5 июня в Азербайджан были отправлены 19 граждан Азербайджана — членов экипажей судов, поврежденных в результате атак беспилотников в Азовском море. Ожидается, что они прибудут на родину сегодня, 9 июня, около полудня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Кроме того, в результате поисково-спасательных работ были найдены тела Гисмета Алиева (1969 г.р.) и Фуада Оруджева (1981 г.р.).

«После завершения соответствующих процедур ожидается, что в ближайшие дни в Азербайджан будут отправлены обнаруженные тела 4 погибших граждан. Также ожидается отправка еще двоих граждан, которые сейчас находятся в городе Ейске», - говорится в сообщении МИД.

В Азовском море в ночь на 5 июня беспилотники атаковали грузовые суда «Натра» и «Циркон», на борту которых находились 25 граждан Азербайджана. В результате атак четверо из них погибли, еще четверо получили ранения. Раненые моряки были госпитализированы в больницу Ейска.

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