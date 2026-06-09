От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед

Прошлая неделя ознаменовалась официальным визитом лидера Нигера Абдурахмана Тчиани в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот визит рассматривается как важный шаг в африканской политике Анкары, активно развивающейся в последние десять лет.
Согласно заявлению пресс-службы турецкого президента, в ходе визита Тчиани в Анкару между Турцией и Нигером был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
Поездка президента Нигера в Турцию стала одним из наиболее высокоуровневых контактов с государствами Сахеля после военного переворота в Нигере в июле 2023 года. Сахельская зона протянулась почти на 5000 километров — от Атлантического океана до Красного моря.
После свержения поддерживаемого Францией правительства отношения Нигера с западными столицами, прежде всего Парижем и Вашингтоном, резко обострились. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) также ввело против Нигера жесткие санкции и режим изоляции. Однако Турция не присоединилась к политике изоляции и сохранила открытыми дипломатические каналы с новым режимом в Ниамее. В 2024 году высокопоставленная турецкая делегация — министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, министр энергетики Алпарслан Байрактар и министр национальной обороны Яшар Гюлер — провела переговоры с новым правительством Нигера. Поэтому эксперты рассматривают визит Тчиани в Анкару не просто как очередной дипломатический контакт, а как свидетельство институционализации прагматичных отношений, которые Турция выстраивает с Нигером после переворота.
Урановые месторождения — ключевой фактор интереса Анкары
В комментарии для haqqin.az преподаватель Университета Van Yüzüncü Yıl, африканист Хюрие Йылдырым Чинар отметила, что Нигер, расположенный в центре Сахеля, занимает важное место с точки зрения безопасности, энергетики и добывающей промышленности. По ее словам, именно выгодное географическое положение Нигера стало причиной того, что после переворота в июле 2023 года Франция заняла жесткую позицию, стремясь не потерять свое влияние и экономические интересы в регионе, и даже угрожала военным вмешательством.
«Одной из главных причин является то, что Нигер — один из крупнейших производителей урана в мире. За год до переворота в стране было произведено около 2000 тонн урана, что составляло 5% мировых поставок. В этом смысле Нигер приобретает особое значение для Турции, которая запустила АЭС «Аккую» и обновила свои цели в сфере ядерной энергетики, — как источник долгосрочных поставок», — подчеркнула исследователь.
По мнению Чинар, редкоземельные элементы в Нигере также представляют интерес для Турции в контексте ее планов по развитию горнодобывающей отрасли в Африке.
Безопасность и борьба с терроризмом — еще один мотив Анкары
Турецкий эксперт считает, что важность Нигера для Анкары усиливается и благодаря потенциалу сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Она отмечает, что на фоне ослабления влияния бывших европейских колониальных держав и США в архитектуре безопасности Африки Турция, обладая развивитой оборонной промышленностью и активной дипломатией, превращается в значимого игрока на континенте.
Подчеркивая, что Анкара за последние годы продавала различным африканским странам вооружение, включая беспилотники пятого поколения, Чинар считает, что Турция способна оказать помощь и Нигеру, расположенному на пересечении маршрутов террористических группировок.
«Если смотреть на визит с точки зрения Нигера, то одной из целей президента Тчиани является снятие санкций, введенных после переворота, поиск новых партнеров во внешней политике и укрепление легитимности режима. С другой стороны, после ухода США и Франции из Нигера Анкара становится важным вариантом для правительства в Ниамее в вопросе поддержания баланса безопасности», — отметила политолог.
Почему Турция привлекательна для Нигера?
Несмотря на наличие ресурсов, Нигер остается одной из самых бедных стран мира. Чинар подчеркивает, что конкретные обещания Турции в сферах энергетики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, инфраструктуры и строительства имеют большое значение для ее властей: «Кроме того, отсутствие у Турции колониального прошлого, ее подход, основанный на принципе взаимовыгодного сотрудничества, невмешательство во внутреннюю политику и ориентация на сотрудничество в сфере безопасности делают Анкару привлекательным партнером для Нигера».