От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед

Прошлая неделя ознаменовалась официальным визитом лидера Нигера Абдурахмана Тчиани в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот визит рассматривается как важный шаг в африканской политике Анкары, активно развивающейся в последние десять лет.

Согласно заявлению пресс-службы турецкого президента, в ходе визита Тчиани в Анкару между Турцией и Нигером был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Поездка президента Нигера в Турцию стала одним из наиболее высокоуровневых контактов с государствами Сахеля после военного переворота в Нигере в июле 2023 года. Сахельская зона протянулась почти на 5000 километров — от Атлантического океана до Красного моря.

После свержения поддерживаемого Францией правительства отношения Нигера с западными столицами, прежде всего Парижем и Вашингтоном, резко обострились. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) также ввело против Нигера жесткие санкции и режим изоляции. Однако Турция не присоединилась к политике изоляции и сохранила открытыми дипломатические каналы с новым режимом в Ниамее. В 2024 году высокопоставленная турецкая делегация — министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, министр энергетики Алпарслан Байрактар и министр национальной обороны Яшар Гюлер — провела переговоры с новым правительством Нигера. Поэтому эксперты рассматривают визит Тчиани в Анкару не просто как очередной дипломатический контакт, а как свидетельство институционализации прагматичных отношений, которые Турция выстраивает с Нигером после переворота.