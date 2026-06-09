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От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:55 606

Прошлая неделя ознаменовалась официальным визитом лидера Нигера Абдурахмана Тчиани в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот визит рассматривается как важный шаг в африканской политике Анкары, активно развивающейся в последние десять лет.

Согласно заявлению пресс-службы турецкого президента, в ходе визита Тчиани в Анкару между Турцией и Нигером был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Поездка президента Нигера в Турцию стала одним из наиболее высокоуровневых контактов с государствами Сахеля после военного переворота в Нигере в июле 2023 года. Сахельская зона протянулась почти на 5000 километров — от Атлантического океана до Красного моря.

После свержения поддерживаемого Францией правительства отношения Нигера с западными столицами, прежде всего Парижем и Вашингтоном, резко обострились. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) также ввело против Нигера жесткие санкции и режим изоляции. Однако Турция не присоединилась к политике изоляции и сохранила открытыми дипломатические каналы с новым режимом в Ниамее. В 2024 году высокопоставленная турецкая делегация — министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, министр энергетики Алпарслан Байрактар и министр национальной обороны Яшар Гюлер — провела переговоры с новым правительством Нигера. Поэтому эксперты рассматривают визит Тчиани в Анкару не просто как очередной дипломатический контакт, а как свидетельство институционализации прагматичных отношений, которые Турция выстраивает с Нигером после переворота.

Визит президента Нигера в Турцию рассматривается как важный шаг в африканской политике Анкары, активно развивающейся в последние десять лет

Урановые месторождения — ключевой фактор интереса Анкары

В комментарии для haqqin.az преподаватель Университета Van Yüzüncü Yıl, африканист Хюрие Йылдырым Чинар отметила, что Нигер, расположенный в центре Сахеля, занимает важное место с точки зрения безопасности, энергетики и добывающей промышленности. По ее словам, именно выгодное географическое положение Нигера стало причиной того, что после переворота в июле 2023 года Франция заняла жесткую позицию, стремясь не потерять свое влияние и экономические интересы в регионе, и даже угрожала военным вмешательством.

«Одной из главных причин является то, что Нигер — один из крупнейших производителей урана в мире. За год до переворота в стране было произведено около 2000 тонн урана, что составляло 5% мировых поставок. В этом смысле Нигер приобретает особое значение для Турции, которая запустила АЭС «Аккую» и обновила свои цели в сфере ядерной энергетики, — как источник долгосрочных поставок», — подчеркнула исследователь.

По мнению Чинар, редкоземельные элементы в Нигере также представляют интерес для Турции в контексте ее планов по развитию горнодобывающей отрасли в Африке.

Нигер — один из крупнейших производителей урана в мире. За год до переворота в стране было произведено около 2000 тонн урана, это 5% мировых поставок

Безопасность и борьба с терроризмом — еще один мотив Анкары

Турецкий эксперт считает, что важность Нигера для Анкары усиливается и благодаря потенциалу сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Она отмечает, что на фоне ослабления влияния бывших европейских колониальных держав и США в архитектуре безопасности Африки Турция, обладая развивитой оборонной промышленностью и активной дипломатией, превращается в значимого игрока на континенте.

Подчеркивая, что Анкара за последние годы продавала различным африканским странам вооружение, включая беспилотники пятого поколения, Чинар считает, что Турция способна оказать помощь и Нигеру, расположенному на пересечении маршрутов террористических группировок.

«Если смотреть на визит с точки зрения Нигера, то одной из целей президента Тчиани является снятие санкций, введенных после переворота, поиск новых партнеров во внешней политике и укрепление легитимности режима. С другой стороны, после ухода США и Франции из Нигера Анкара становится важным вариантом для правительства в Ниамее в вопросе поддержания баланса безопасности», — отметила политолог.

Анкара за последние годы продавала различным африканским странам вооружение, включая беспилотники пятого поколения

Почему Турция привлекательна для Нигера?

Несмотря на наличие ресурсов, Нигер остается одной из самых бедных стран мира. Чинар подчеркивает, что конкретные обещания Турции в сферах энергетики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, инфраструктуры и строительства имеют большое значение для ее властей: «Кроме того, отсутствие у Турции колониального прошлого, ее подход, основанный на принципе взаимовыгодного сотрудничества, невмешательство во внутреннюю политику и ориентация на сотрудничество в сфере безопасности делают Анкару привлекательным партнером для Нигера».

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