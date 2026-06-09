Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, согласно решению суда, срок наказания Анасса Дерраза был сокращен на 3 года. Ранее по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям он был осужден на 12 лет лишения свободы.

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на приговор в отношении вице‑президента французской компании SAUR Анасса Дерраза.

Согласно обвинению, в уголовном деле, расследованном Службой государственной безопасности Азербайджана, бывший руководитель Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице‑президент SAUR Анасс Дерраз обвиняются в получении крупной взятки и других преступлениях.

По версии следствия, в 2018 году они обещали содействовать отмене международных санкций в отношении активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархадa Ахмедова.

В ранее опубликованных в зарубежной и местной прессе материалах отмечалось, что указанные лица требовали у Фархада Ахмедова взятку, обещая взамен добиться освобождения его роскошной яхты Luna из-под международного ареста и обеспечить его защиту от санкций.

По имеющимся данным, Ахмедов перевел часть многомиллионной взятки на счет Анасса Дерраза в AL HILAL BANK, а также на счет Александра Беналлы в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз был привлечен к ответственности в Азербайджане, ему запретили выезд из страны. В отношении Беналлы направлено обращение в Интерпол о международном розыске.

Анассу Дерразу предъявлены обвинения по статьям 193‑1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, в крупном размере) и 32.5, 311.3.3 (получение взятки — пассивное взяточничество — в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.