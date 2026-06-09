USD 1.7000
EUR 1.9627
RUB 2.3231
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок

решение Бакинского суда
Инара Рафикгызы
11:57 834

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на приговор в отношении вице‑президента французской компании SAUR Анасса Дерраза.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, согласно решению суда, срок наказания Анасса Дерраза был сокращен на 3 года. Ранее по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям он был осужден на 12 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, в уголовном деле, расследованном Службой государственной безопасности Азербайджана, бывший руководитель Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице‑президент SAUR Анасс Дерраз обвиняются в получении крупной взятки и других преступлениях.

По версии следствия, в 2018 году они обещали содействовать отмене международных санкций в отношении активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархадa Ахмедова. 

В ранее опубликованных в зарубежной и местной прессе материалах отмечалось, что указанные лица требовали у Фархада Ахмедова взятку, обещая взамен добиться освобождения его роскошной яхты Luna из-под международного ареста и обеспечить его защиту от санкций.

По имеющимся данным, Ахмедов перевел часть многомиллионной взятки на счет Анасса Дерраза в AL HILAL BANK, а также на счет Александра Беналлы в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз был привлечен к ответственности в Азербайджане, ему запретили выезд из страны. В отношении Беналлы направлено обращение в Интерпол о международном розыске.

Анассу Дерразу предъявлены обвинения по статьям 193‑1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, в крупном размере) и 32.5, 311.3.3 (получение взятки — пассивное взяточничество — в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед наша корреспонденция
11:55 607
Мясо есть, но вы держитесь…
Мясо есть, но вы держитесь… наши проблемы; все еще актуально
8 июня 2026, 20:18 6154
Пашинян идет со своей партией в Европу
Пашинян идет со своей партией в Европу
12:36 591
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
12:25 852
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок решение Бакинского суда
11:57 835
Азербайджанские моряки возвращаются домой
Азербайджанские моряки возвращаются домой заявление МИД
11:35 598
Новый удар украинцев по мосту в Крым
Новый удар украинцев по мосту в Крым
11:20 2135
Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» на неделю
Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» на неделю заявил Трамп
11:12 624
Арестован Афган Садыгов
Арестован Афган Садыгов
10:52 2460
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
10:48 2189
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа…
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа… новый этап эскалации
8 июня 2026, 17:28 4963

ЭТО ВАЖНО

От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед наша корреспонденция
11:55 607
Мясо есть, но вы держитесь…
Мясо есть, но вы держитесь… наши проблемы; все еще актуально
8 июня 2026, 20:18 6154
Пашинян идет со своей партией в Европу
Пашинян идет со своей партией в Европу
12:36 591
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
12:25 852
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок решение Бакинского суда
11:57 835
Азербайджанские моряки возвращаются домой
Азербайджанские моряки возвращаются домой заявление МИД
11:35 598
Новый удар украинцев по мосту в Крым
Новый удар украинцев по мосту в Крым
11:20 2135
Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» на неделю
Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» на неделю заявил Трамп
11:12 624
Арестован Афган Садыгов
Арестован Афган Садыгов
10:52 2460
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
10:48 2189
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа…
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа… новый этап эскалации
8 июня 2026, 17:28 4963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться