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В Венгрии урезали зарплаты премьеру, министрам и депутатам

12:15 457

Парламент Венгрии принял законопроект о значительном сокращении зарплат депутатов, премьер-министра и членов правительства, передает венгерское издание VILÁGGAZDASÁG. Предложение партии «Тиса» поддержали все основные партии, включая оппозиционные «Фидес» и «Нашу Родину».

Согласно новым правилам, базовый оклад депутата рассчитывается по коэффициенту 1,8 от средней зарплаты по стране вместо прежнего коэффициента 3. В результате ежемесячное базовое вознаграждение депутата снижается с 2,18 млн форинтов брутто (около $7,1 тыс.) до 1,31 млн форинтов брутто (около $4,3 тыс.). Таким образом, один парламентарий теряет около 873 тыс. форинтов в месяц (примерно $2,8 тыс.) или более 10,4 млн форинтов в год (около $33,8 тыс.).

При этом руководители теряют еще больше из-за высоких надбавок, которые привязаны к базовой ставке. Председатель парламента будет получать около 3,81 млн форинтов брутто (около $12,4 тыс.) вместо 5,89 млн (около $19,1 тыс.). Зарплаты вице-спикеров и некоторых руководителей фракций снизятся с 4,36 млн (около $14,2 тыс.) до 3,14–3,47 млн форинтов (около $10,2–11,3 тыс.).

Доход премьер-министра, по словам Петера Мадьяра, составит около 3,8 млн форинтов брутто (около $12,4 тыс.), что на 4–5 млн ($13–16,2 тыс.) меньше текущего уровня (по некоторым оценкам, Виктор Орбан получал более 8 млн, или около $26 тыс.). Согласно оценкам, основанным на новой системе коэффициентов, доходы министров сократятся примерно на 1,5–2 млн форинтов в месяц ($4,9–6,5 тыс.) по сравнению с прежним уровнем.

Помимо зарплат, закон урезает операционные лимиты для парламентариев: на жилье (на 31%), на аренду офиса (на 52%), на зарплаты помощников (на 30%). Отменяется отдельная компенсация на мобильную связь и топливо для депутатов из Будапешта.

При этом правительство намерено в дальнейшем заняться сокращением зарплат мэров городов. Эта инициатива уже вызвала критику, в частности, со стороны бывшего премьер-министра Петера Марки-Зая, который заявил, что это может подорвать привлекательность должности муниципального руководителя.

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