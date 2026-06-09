Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане

По его словам, компания заинтересована в создании отелей в Дагестане, при этом конкретики по проектам пока нет.

При реализации проектов на побережье Каспийского моря в Дагестане может быть применен опыт строительства гостиниц и отелей в Азербайджане, заявил «РБК Кавказ» президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

В 2025 году в рамках Петербургского международного экономического форума Агаларов провел встречу с руководством Дагестана, где была достигнута договоренность о разработке проекта по строительству гостиничных комплексов на побережье Каспия.

«Дагестан — удивительное место, я часто там бываю. Берег в Дагестане похож на тот, который я развиваю в Азербайджане. Фактически нас разделяет только граница — тот же климат, тот же песок, тот же Каспий. В связи с тем, что у меня уже достаточно большой опыт развития курортной недвижимости на Каспии, на каждой встрече говорю о том, что нам нужно зайти в кластер. Но пока никакой конкретики нет», — отметил Агаларов.

По словам президента Agalarov Development, для реализации масштабных проектов по строительству отелей необходима поддержка со стороны государства: «Я прошел длинную дорогу в Азербайджане, когда не хватало воды, канализации, электричества. В такие масштабные проекты нужно заходить, когда государство готово обеспечить коммуникации, а ты уже отвечаешь за девелопмент. Если здесь у нас будет правильная коммуникация, можем попробовать».