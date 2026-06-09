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Через Азербайджан в Армению едет антрацит

12:29 453

По территории Азербайджана отправили 12 вагонов с удобрениями (828 тонн) и 6 вагонов с антрацитом (414 тонн), направляющихся из России в Армению. Вагоны отправили сегодня в 11:41 со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кясик.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 29 тыс. тонн зерна, свыше 6 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день туда поставлено более 12 тыс. тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.

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