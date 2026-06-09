Талибы объявили смартфоны врагами

Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому государственные служащие не могут использовать телефоны. В документе также говорится, что нарушения будут рассматривать в военном суде.

Минюст «Талибана» разослал указ главам военных судов, начальникам полиции и командирам разведки. Также был создан специальный список мониторинга, в котором записываются имя, должность, место службы, мобильная сеть и номер телефона каждого человека, подлежащего надзору.

По данным издания, три дня назад департамент исламского образования запретил учащимся приносить смартфоны в школы или религиозные семинарии. Министр высшего образования «Талибана» ранее назвал смартфоны «одним из трех главных врагов мусульман».