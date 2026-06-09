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Прокурора, выдавшего ордера на арест Путина и Нетаньяху, отстранили

12:34 436

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан был отстранен от должности на время расследования обвинений в сексуальных домогательствах. Вопрос о его увольнении будет решать специальная сессия с участием всех 125 государств, признающих юрисдикцию МУС.

Хан известен тем, что запросил ордера на арест президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Все обвинения в неподобающем поведении прокурор отвергает.

Как пишет Reuters, исполнительный комитет суда определил, что обвинения против Хана со стороны женщины, работавшей в его офисе в Гааге, будет рассматривать специальная сессия всех стран-членов МУС. Это беспрецедентный случай, когда увольнение прокурора станет предметом всеобщего голосования. Обязанности Хана во время отстранения выполняют два его заместителя.

Скандал вокруг прокурора вспыхнул в конце 2024 года. Юристка, несколько лет проработавшая в команде Хана, обвинила его в том, что он неоднократно принуждал ее к интиму. Женщина сначала не хотела, чтобы ООН проводила расследование, но затем обратилась в Ассамблею государств-членов МУС.

Карим Хан – британский юрист, один из самых влиятельных деятелей международного правосудия последних лет. В марте 2023 года он запросил ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. Ордер против Путина стал первым в истории против действующего лидера постоянного члена Совета Безопасности ООН.

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