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Пашинян идет со своей партией в Европу

12:36 603

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждает вступление своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию (ЕНП) — крупнейшее объединение правоцентристских партий Европы. Об этом сообщает портал Euractiv.

По информации издания, Пашинян уже сообщил о своем намерении в присоединении к ЕНП. Окончательное решение пока не приняли, но вопрос могут рассмотреть уже в этом году.

Euractiv уточняет, что вместе с армянской партией в ЕНП могут войти венгерская Tisza, датская Liberal Alliance, чешская STAN и правящее движение Черногории Europe Now Movement.

Партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах в Армении 7 июня. По данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, партия премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов и получила возможность самостоятельно сформировать правительство.

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