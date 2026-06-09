Все больше жертв землетрясения на Филиппинах

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек. Еще 487 человек получили ранения, а четверо числятся пропавшими без вести. Спасательные работы и оценка масштабов разрушений продолжаются. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам помощника министра гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро, количество жертв может возрасти, поскольку поисково-спасательные операции еще не завершены.

«Наши поисково-спасательные работы и быстрая оценка убытков продолжаются. Эти цифры могут изменяться. Многие жилые и коммерческие заведения разрушены», – отметил чиновник.

По предварительным данным, повреждено около 2 тысяч домов, из которых более 400 полностью разрушены. Также пострадало 117 государственных учреждений и около 20 мостов. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром 8 июня на острове Минданао. По данным Геологической службы США, это сильнейшее землетрясение на Филиппинах с 1976 года.