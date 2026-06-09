Кемалисты пошли друг на друга

В крупнейшей оппозиционной партии Турции – CHP – продолжается кризис преемственности, нарастает напряженность между сторонниками лидера партии Кемаля Кылычдароглу и его отстраненного судом предшественника Озгюра Озеля. Озель заявил, что сам выступит на заседании, которое состоится 9 июня.

Кемаль Кылычдароглу, восстановленный в должности лидера партии по решению суда, в своем письме, направленном в парламент Турции, также объявил, что выступит на групповом заседании 9 июня.

Обе стороны назначили одинаковое время – 13:00, в связи с чем у здания парламента Турции в районе Чанкая в Анкаре с самого утра наблюдается активность. Сторонники Озеля с 8 часов утра прибыли в зал, где проводятся заседания фракции CHP в парламенте. Между членами партии, пытающимися войти в здание через входы Дикмен и Чанкая, возникает напряженность. Полиция пресекла попытки некоторых граждан прорваться через заграждения на входах.

В то время как члены партии, поддерживающие Кылычдароглу и Озеля, продолжают скандировать лозунги у входа в парламент, некоторые депутаты от CHP пытаются успокоить собравшихся, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.

Сторонники Кылычдароглу требуют, чтобы Озель, будучи главой фракции, предоставил слово лидеру партии для выступления, как это предусмотрено парламентским регламентом. Однако Озель упорствует, называя Кылычдароглу «назначенцем». Тем временем пресс-секретарь Кылычдароглу Атакан Сёнмез сообщил, что стороны продолжают обсуждения, дабы групповое заседание все же состоялось.