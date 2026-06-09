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Зеленский в Эстонии

12:57 139

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга прибыли с визитом в Эстонию. Об этом сообщил эстонский МИД в соцсети Х.

В Эстонии во вторник проходит саммит Нордически-Балтийской восьмерки. Премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил, что уже провел двустороннюю встречу с президентом Украины, на которой обсудили, в частности, сотрудничество в сфере оборонных технологий.

Также, по словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, у главы государства уже состоялись встречи с премьерами Латвии и Швеции.

Также сообщалось, что у Зеленского запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьером Кристеном Михалом.

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