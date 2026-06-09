Зеленский в Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга прибыли с визитом в Эстонию. Об этом сообщил эстонский МИД в соцсети Х.

В Эстонии во вторник проходит саммит Нордически-Балтийской восьмерки. Премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил, что уже провел двустороннюю встречу с президентом Украины, на которой обсудили, в частности, сотрудничество в сфере оборонных технологий.