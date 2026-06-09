Атака дрона в Туапсе: начался крупный пожар

Обломки украинского беспилотника упали в частном секторе поселка Джубга, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края РФ. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Падение привело к крупному пожару, в результате которого пламя охватило два жилых дома.

Ранее семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Врио губернатора Александр Шуваев уточнил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.

До этого стало известно, что в Новороссийске полностью ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник в результате атаки ВСУ. К ликвидации последствий были привлечены 130 специалистов и 39 единиц спецтехники.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 украинских дронов. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов, цели также поразили над акваториями Азовского и Черного морей.