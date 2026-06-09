В Баку будет до 32 градусов тепла

10 июня в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Апшероне составит ночью 17-19, днем - 27-32 градуса тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 45-50%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические дожди, местами они могут усилиться, возможны грозы и град, ночью и утром на отдельных территориях - туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 28-33, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20, местами может повыситься до 23-27 градусов выше нуля.