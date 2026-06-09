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Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку

фото
Ульвия Худиева
13:25 1838

В Хатаинском районе Баку на проспекте Гянджа произошел обвал. Как сообщили жители района haqqin.az, на дороге, ведущей от проспекта Гянджа к площади Украины, между жилыми домами и парком обрушилась подпорная стена.

По их словам, этот участок подвержен оползням, что вызывает у них обеспокоенность.

Несколько месяцев назад неподалеку от места нынешнего обвала — во дворе детской поликлиники №9 также произошел оползень. В результате схода грунта земля накрыла автомобиль, находившийся во дворе поликлиники. Тогда предполагалось, что причиной оползня мог стать чрезмерный полив зеленых насаждений в этом районе.

Жители также отмечают, что после сильных дождей на лестницах и ограждениях появились трещины. По их словам, несмотря на подверженность территории оползням ее продолжают активно застраивать: здесь разрешено строительство ресторанов, кафе, магазинов, многоэтажных жилых домов.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили haqqin.az, что специалисты Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве совместно с представителями местных исполнительных органов провели визуально-техническое обследование сооружений, пострадавших в результате ливневых дождей весной на территории Азербайджана, включая подпорные стены, составили соответствующие акты. Согласно акту, на крутом склоне по адресу: Баку, Хатаинский район, проспект Гянджа, 2935А был зафиксирован обвал. Для обеспечения устойчивости склона принято решение о строительстве подпорной стены.

«Согласно соответствующему распоряжению президента, в настоящее время начата подготовка проектно-сметной документации для строительства подпорной стены. После завершения подготовки документации начнутся строительные работы», — говорится в сообщении.

В Исполнительной власти Хатаинского района не стали отвечать на запрос.

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