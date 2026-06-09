Партия Пашиняна может потерять мандаты из-за «Гаго»

Изначально ожидалось, что по итогам прошедших 7 июня парламентских выборов в Национальном собрании Армении будут представлены четыре политические силы. Однако позже выяснилось, что партия Гагика (Гаго) Царукяна «Процветающая Армения» не смогла преодолеть 4-процентный барьер, набрав лишь 3,99% голосов. Представители «Процветающей Армении» не согласны с таким результатом и заявляют о намерении подать апелляцию в ЦИК с требованием пересчета голосов.

Если партия Царукяна останется вне парламента, два других фланга реваншистских сил — партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и блок «Армения» Роберта Кочаряна — в совокупности получат 41 мандат. Правящей партии «Гражданский договор» в этом случае достанется 64 места. Если же Царукяну удастся отстоять право на прохождение в парламент, представительство правящей партии сократится до 61 мандата, тогда как «трехглавая партия войны» (объединенная оппозиция) получит в общей сложности 44 места. Даже при таком распределении сил партия Пашиняна все равно сохранит большинство и сможет сформировать правительство самостоятельно. Однако принимать конституционные законы в одиночку «Гражданский договор» уже не сможет. Пока Царукян готовится к борьбе за мандаты, представители власти дают понять, что его политическая песенка спета. «Одна голова трехголового чудовища отрублена, две другие — лишь вопрос времени», — заявил спикер Национального собрания Ален Симонян в видеообращении на Facebook. Хотя «Гражданский договор» и получил на 39 тысяч голосов больше, чем на выборах пятилетней давности, с учетом высокой явки выясняется, что в процентном соотношении уровень доверия к правящей силе снизился. В 2021 году партия имела около 54% голосов, сейчас — около 50%. При этом за пять лет резко упал вотум доверия к блоку Роберта Кочаряна «Армения»: если в 2021 году за силу второго президента проголосовал 21% избирателей, то в этот раз результат Кочаряна приблизился лишь к 10%.

Конституционный тупик и мирный договор Поскольку партия Пашиняна лишилась конституционного большинства, она не сможет самостоятельно вынести на референдум проект нового основного закона — для этого требуется поддержка двух третей депутатов. Иными словами, даже если «Процветающая Армения» не пройдет в Национальное собрание и «Гражданский договор» получит 64 из 105 мандатов, правящей партии не хватит как минимум 6 голосов. Как уже упоминалось, это обстоятельство рискует на неопределенный срок отложить подписание парафированного в прошлом году мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Главным условием Баку для заключения соглашения является исключение из преамбулы армянской Конституции ссылок на Декларацию независимости, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, что действующая Декларация независимости служит инструментом разжигания конфликтов с соседними странами. Решение проблемы его команда видит в принятии новой Конституции. Ранее в прессу просочилась информация о том, что работа над проектом завершена и упоминаний Декларации в нем больше нет. Правительство планировало обнародовать документ сразу после выборов 7 июня. Однако теперь выясняется, что у партии Пашиняна попросту нет достаточного количества мандатов для инициирования референдума. В таких условиях партия Пашиняна должна будет переманить несколько оппозиционных депутатов в свои ряды, благо прецеденты уже были в прошлом. И еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Сейчас оппозиция подумывает над тем, чтобы не принимать мандаты в принципе. Такой вариант возможен, источник из «Сильной Армении» сообщил News.am о том, что такое решение якобы принято.