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Британия запретит соцсети для подростков

13:35 459

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков и детей младше 16 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на профильных чиновников.

По данным агентства, Стармер ужесточил свою позицию после завершения правительственных консультаций с родителями. Как сообщила министр по делам технологий Лиз Кендалл, девять из десяти участников опроса поддержали введение подобных ограничений.

Сейчас британское правительство рассматривает два варианта регулирования. Первый предполагает полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Второй предусматривает введение возрастных ограничений на доступ к ключевым функциям социальных сетей и мобильных приложений.

«Мы рассматриваем возможность введения запрета», – заявила Кендалл. 

О планах Лондона ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет агентство Reuters сообщало еще 16 февраля.

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