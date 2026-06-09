Британия запретит соцсети для подростков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков и детей младше 16 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на профильных чиновников.

По данным агентства, Стармер ужесточил свою позицию после завершения правительственных консультаций с родителями. Как сообщила министр по делам технологий Лиз Кендалл, девять из десяти участников опроса поддержали введение подобных ограничений.