Грузины устали от российских релокантов

Новый законопроект парламент рассмотрит в ускоренном порядке 23 июня. В Грузии начнут борьбу с фиктивными браками ради ВНЖ или гражданства. МВД предлагает признать их уголовным преступлением. Нарушителям может грозить штраф и даже лишение свободы до двух лет. Иностранцев планируют депортировать с запретом на въезд в Грузию на срок до десяти лет. Для проверки таких браков создадут спецкомиссию.

Власти Грузии подготовили новый пакет поправок в миграционное законодательство, который ужесточит получение вида на жительство для иностранных студентов и супругов граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Ужесточаются условия получения учебного ВНЖ. Его смогут оформить только иностранцы, обучающиеся в аккредитованных учебных заведениях. Основанием для аннулирования документа станут нарушение академических требований, несоблюдение условий трудоустройства или длительное отсутствие в стране. Для поступления в грузинские вузы и колледжи теперь потребуется предоставить международный языковой сертификат или сдать экзамен по иностранному либо государственному языку. Кроме того, власти намерены установить квоты на прием иностранных студентов. За нарушение требований вузам будут грозить штрафы, сокращение квот на прием иностранцев или даже лишение лицензии.

Пакет поправок также расширяет полномочия миграционного департамента МВД, который получит право проводить оперативно-розыскные мероприятия для борьбы с нелегальной миграцией. По оценкам властей, в стране остается более 20 тысяч нелегалов.

Председатель парламента республики Шалва Папуашвили сообщал, что власти страны решили ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов. В марте 2026 года Грузия уже ввела дополнительные ограничения для трудоустройства иностранцев. Для работы по найму теперь требуется рабочая виза или ВНЖ. Зарегистрированные в стране иностранные индивидуальные предприниматели обязаны получать разрешение на работу. Также были повышены штрафы за нарушение сроков пребывания. Если раньше просроченный «визаран» обходился примерно в 180 лари (5000 рублей), то с октября 2025 года штраф вырос до 1000 лари (30000 рублей).

В 2024 году в стране постоянно проживали около 250 тысяч иностранцев, что составляет 6,6% населения. Это примерно в десять раз больше, чем в 2016 году. Значительную часть прироста обеспечили россияне и украинцы, переехавшие после начала войны. По оценкам различных исследований, после объявления мобилизации в России в Грузию переехали около 70 тысяч россиян, многие из которых до сих пор остаются в стране.