USD 1.7000
EUR 1.9627
RUB 2.3231
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Грузины устали от российских релокантов

14:00 1305

Власти Грузии подготовили новый пакет поправок в миграционное законодательство, который ужесточит получение вида на жительство для иностранных студентов и супругов граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Новый законопроект парламент рассмотрит в ускоренном порядке 23 июня. В Грузии начнут борьбу с фиктивными браками ради ВНЖ или гражданства. МВД предлагает признать их уголовным преступлением. Нарушителям может грозить штраф и даже лишение свободы до двух лет. Иностранцев планируют депортировать с запретом на въезд в Грузию на срок до десяти лет. Для проверки таких браков создадут спецкомиссию.

Ужесточаются условия получения учебного ВНЖ. Его смогут оформить только иностранцы, обучающиеся в аккредитованных учебных заведениях. Основанием для аннулирования документа станут нарушение академических требований, несоблюдение условий трудоустройства или длительное отсутствие в стране. Для поступления в грузинские вузы и колледжи теперь потребуется предоставить международный языковой сертификат или сдать экзамен по иностранному либо государственному языку. Кроме того, власти намерены установить квоты на прием иностранных студентов. За нарушение требований вузам будут грозить штрафы, сокращение квот на прием иностранцев или даже лишение лицензии.

Пакет поправок также расширяет полномочия миграционного департамента МВД, который получит право проводить оперативно-розыскные мероприятия для борьбы с нелегальной миграцией. По оценкам властей, в стране остается более 20 тысяч нелегалов.

Председатель парламента республики Шалва Папуашвили сообщал, что власти страны решили ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов. В марте 2026 года Грузия уже ввела дополнительные ограничения для трудоустройства иностранцев. Для работы по найму теперь требуется рабочая виза или ВНЖ. Зарегистрированные в стране иностранные индивидуальные предприниматели обязаны получать разрешение на работу. Также были повышены штрафы за нарушение сроков пребывания. Если раньше просроченный «визаран» обходился примерно в 180 лари (5000 рублей), то с октября 2025 года штраф вырос до 1000 лари (30000 рублей).

В 2024 году в стране постоянно проживали около 250 тысяч иностранцев, что составляет 6,6% населения. Это примерно в десять раз больше, чем в 2016 году. Значительную часть прироста обеспечили россияне и украинцы, переехавшие после начала войны. По оценкам различных исследований, после объявления мобилизации в России в Грузию переехали около 70 тысяч россиян, многие из которых до сих пор остаются в стране.

Крым без туристов и бензина
Крым без туристов и бензина
00:44 6051
Грузины устали от российских релокантов
Грузины устали от российских релокантов
14:00 1306
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт Что происходит? обновлено 14:11
14:11 1735
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку фото
13:25 1844
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед наша корреспонденция
11:55 1062
Мясо есть, но вы держитесь…
Мясо есть, но вы держитесь… наши проблемы; все еще актуально
8 июня 2026, 20:18 6515
Пашинян идет со своей партией в Европу
Пашинян идет со своей партией в Европу
12:36 1679
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
12:25 2317
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок решение Бакинского суда
11:57 1381
Азербайджанские моряки возвращаются домой
Азербайджанские моряки возвращаются домой заявление МИД
11:35 873
Новый удар украинцев по мосту в Крым
Новый удар украинцев по мосту в Крым
11:20 3319

ЭТО ВАЖНО

Крым без туристов и бензина
Крым без туристов и бензина
00:44 6051
Грузины устали от российских релокантов
Грузины устали от российских релокантов
14:00 1306
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт Что происходит? обновлено 14:11
14:11 1735
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку фото
13:25 1844
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед наша корреспонденция
11:55 1062
Мясо есть, но вы держитесь…
Мясо есть, но вы держитесь… наши проблемы; все еще актуально
8 июня 2026, 20:18 6515
Пашинян идет со своей партией в Европу
Пашинян идет со своей партией в Европу
12:36 1679
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
12:25 2317
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок решение Бакинского суда
11:57 1381
Азербайджанские моряки возвращаются домой
Азербайджанские моряки возвращаются домой заявление МИД
11:35 873
Новый удар украинцев по мосту в Крым
Новый удар украинцев по мосту в Крым
11:20 3319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться