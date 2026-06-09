Иранских болельщиков не пустят

Федерация футбола Ирана (FFIRI) сообщила, что выделенная квота на билеты для болельщиков на матчи чемпионата мира была отозвана, сообщает Reuters.

«Неожиданно квота, выделенная Федерации футбола Ирана, была отозвана и в нынешней ситуации невозможно предложить болельщикам национальной сборной даже одного билета», — говорится в заявлении FFIRI.

«Это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — отмечается в заявлении федерации.

FFIRI обвинила в этом решении США, заявив, что американская сторона саботировала присутствие иранских болельщиков на стадионах, где пройдут три игры сборной Ирана в рамках группового этапа турнира.

Иранская сторона напомнила, что по установленным правилам Международной федерации футбола (ФИФА) 8% билетов выделяют национальным федерациям футбола на каждый матч, чтобы болельщики страны смогли посетить игры.

Ранее стало известно, что часть делегации сборной Ирана, включая тренеров, не получила американские визы перед чемпионатом мира-2026.

Отметим, что турнир стартует 11 июня и будет продолжаться до 19 июня. Иран сыграет в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.