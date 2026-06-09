USD 1.7000
EUR 1.9627
RUB 2.3231
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Грандиозный проект Китая почти $300 миллиардов

14:37 495

Китай планирует направить около 2 трлн юаней ($295 млрд) в течение пяти лет на строительство центров обработки данных по всей стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ключевые госучреждения, включая Национальную комиссию по развитию и реформам, разрабатывают план по созданию сети взаимосвязанных вычислительных центров по всей стране. Госкомпании China Mobile и China Telecom будут управлять основной частью центров обработки данных и обеспечивать их связь.

По данным Bloomberg, планируется на 80% полагаться на местных поставщиков, в том числе Huawei Technologies, в вопросах таких технологий, как чипы для искусственного интеллекта. Предполагается, что это решение «вытеснит» Nvidia и Advanced Micro Devices. 

Источники отметили, что проект центра обработки данных пока находится на стадии обсуждения и детали могут измениться.

В январе Reuters писал, что Китай планирует развернуть в космосе центры обработки данных для ИИ. Ведущий государственный космический подрядчик China Aerospace Science and Technology Corporation включил создание орбитальной инфраструктуры для обработки данных в свой пятилетний план развития.

Крым без туристов и бензина
Крым без туристов и бензина
00:44 6051
Грузины устали от российских релокантов
Грузины устали от российских релокантов
14:00 1310
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт Что происходит? обновлено 14:11
14:11 1736
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку фото
13:25 1847
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед наша корреспонденция
11:55 1062
Мясо есть, но вы держитесь…
Мясо есть, но вы держитесь… наши проблемы; все еще актуально
8 июня 2026, 20:18 6516
Пашинян идет со своей партией в Европу
Пашинян идет со своей партией в Европу
12:36 1681
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
12:25 2318
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок решение Бакинского суда
11:57 1381
Азербайджанские моряки возвращаются домой
Азербайджанские моряки возвращаются домой заявление МИД
11:35 873
Новый удар украинцев по мосту в Крым
Новый удар украинцев по мосту в Крым
11:20 3322

ЭТО ВАЖНО

Крым без туристов и бензина
Крым без туристов и бензина
00:44 6051
Грузины устали от российских релокантов
Грузины устали от российских релокантов
14:00 1310
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт
Противостояние между кемалистами разгорелось не на шутку: парламент Турции закрыт Что происходит? обновлено 14:11
14:11 1736
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку
Новый обвал на проспекте Гянджа в Баку фото
13:25 1847
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед
От Африки до Анатолии: Турция и Нигер смотрят только вперед наша корреспонденция
11:55 1062
Мясо есть, но вы держитесь…
Мясо есть, но вы держитесь… наши проблемы; все еще актуально
8 июня 2026, 20:18 6516
Пашинян идет со своей партией в Европу
Пашинян идет со своей партией в Европу
12:36 1681
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
Эмин Агаларов применит азербайджанский опыт в Дагестане
12:25 2318
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок
Осужденному вице-президенту французской компании сократили срок решение Бакинского суда
11:57 1381
Азербайджанские моряки возвращаются домой
Азербайджанские моряки возвращаются домой заявление МИД
11:35 873
Новый удар украинцев по мосту в Крым
Новый удар украинцев по мосту в Крым
11:20 3322
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться