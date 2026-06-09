«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю

Представитель высшего оперативного штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» подполковник Ибрагим Зольфагари заявил СМИ, что во время очередной волны военных действий между Израилем и Ираном ВС ИРИ нанесли «чувствительные, целенаправленные и разрушительные удары по целям сионистского режима». По утверждению военного, иранские вооруженные силы находятся на пике своих оборонительных и наступательных возможностей. «Силы «Оси сопротивления» (неофициальная военно-политическая коалиция под руководством Тегерана против влияния США и по противостоянию Израилю на Ближнем Востоке) будут стоять твердо при любых обстоятельствах и против любой угрозы. И никогда не сдадутся проигравшим войну врагам, а, если агрессия продолжится, с ними поступят еще строже», — сказал он.
Иранские власти объявили обстрелы севера Израиля в ночь с 7 на 8 июня 2026 года баллистическими ракетами средней дальности «третьей победой» над США и Израилем наряду с 12- и 40-дневной войнами.
Воинственные предупреждения в адрес США и Израиля поддержал и командующий ВМС Ирана, который заявил, что отдал приказ атаковать любые боевые корабли «из враждебных стран», если те попытаются войти в Персидский залив: «Запрещен вход любых боевых кораблей враждебных стран в воды Персидского залива. По любому такому кораблю будет немедленно нанесен удар и точка».
Иранский политолог Фаршид Багериан в интервью haqqin.az отметил, что заключение мирного соглашения при нынешних обстоятельствах в Персидском заливе не представляется возможным. Дело в том, что в случае продолжения Израилем боевых действий в Ливане против «Хезболлы» Иран немедленно нанесет удар по объектам в Израиле.
«Но главная проблема — это не разногласия между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом, а разногласия между Израилем и консервативным движением сторонников Трампа — MAGA (Make America Great Again). Члены этого основанного на национализме, протекционизме и изоляционизме движения считают, что Израиль использует американскую экономику и военный потенциал в своих интересах. Они резко критично настроены в отношении Израиля, считая, что за счет их налогов Израиль обеспечивает свою безопасность. Такое негативное отношение к Израилю прослеживается и в европейских странах: Испании, Польше, Турции и др. Трамп является лидером MAGA и как предприниматель старается получить выгоду из ситуации в Персидском заливе. Но Израиль не намерен каким-то образом вознаграждать Трампа за военную поддержку, что раздражает движение MAGA», — отмечает политолог.
Далее Багериан обращает внимание на то, что во время последней эскалации Трамп в первую очередь объявил о неучастии США в конфликте: «Американский президент хочет зарабатывать в Персидском заливе, а не тратить деньги на войну. Он помог приумножить капитал американскому ВПК на продаже оружия арабским странам Залива. Также заработали американские нефтяные компании, которые в условиях закрытия Ормузского пролива и дефицита топлива продали много нефти на мировом энергетическом рынке. Теперь ждут своей прибыли американские инфраструктурные компании — основа национальной экономики США, включающая гигантов в строительстве, транспорте, управлении тяжелой техникой и других сферах. Наступает их время заработать на Ближнем Востоке, но для этого необходимо, чтобы Трамп установил мир, а Нетаньяху — прекратил боевые действия в регионе. Поэтому эти компании выступают против израильского премьера. Окружение Трампа — спецпосланник на Ближнем Востоке, инвестор и застройщик Стивен Уиткофф, спецпосланник по Ираку и глава инвестиционной компании Colony Capital Томас Баррак, зять президента, девелопер и инвестор Джаред Кушнер и другие — также выступают за прекращение войны в Персидском заливе и участие в реконструкции региона, где сосредоточены гигантские финансы. В этом бизнесе хочет участвовать и сам Трамп, у которого инвестиционный портфель на триллион долларов. Всем им нужно прекращение войны, чтобы начать бизнес в регионе. И на этом фоне воюющий в Ливане Израиль выглядит персоной нон – грата».
По словам политолога, заключение мирного соглашения между США и Ираном, о котором часто говорит Трамп, маловероятно: «Любой мирный договор должен включать снятие санкций с Ирана, а американцы на это не пойдут. Снятие санкций с Ирана означало бы потерю одного из рычагов давления и, возможно, потерю части той прибыли, которую американские компании получают от продажи оружия в регионе, где Иран является одним из ключевых игроков. Скорее всего, будет длительное состояние ни войны, ни мира. Стороны будут наращивать военные ресурсы без прямого военного столкновения».