«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю

Представитель высшего оперативного штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» подполковник Ибрагим Зольфагари заявил СМИ, что во время очередной волны военных действий между Израилем и Ираном ВС ИРИ нанесли «чувствительные, целенаправленные и разрушительные удары по целям сионистского режима». По утверждению военного, иранские вооруженные силы находятся на пике своих оборонительных и наступательных возможностей. «Силы «Оси сопротивления» (неофициальная военно-политическая коалиция под руководством Тегерана против влияния США и по противостоянию Израилю на Ближнем Востоке) будут стоять твердо при любых обстоятельствах и против любой угрозы. И никогда не сдадутся проигравшим войну врагам, а, если агрессия продолжится, с ними поступят еще строже», — сказал он. Иранские власти объявили обстрелы севера Израиля в ночь с 7 на 8 июня 2026 года баллистическими ракетами средней дальности «третьей победой» над США и Израилем наряду с 12- и 40-дневной войнами. Воинственные предупреждения в адрес США и Израиля поддержал и командующий ВМС Ирана, который заявил, что отдал приказ атаковать любые боевые корабли «из враждебных стран», если те попытаются войти в Персидский залив: «Запрещен вход любых боевых кораблей враждебных стран в воды Персидского залива. По любому такому кораблю будет немедленно нанесен удар и точка».

Иранский политолог Фаршид Багериан в интервью haqqin.az отметил, что заключение мирного соглашения при нынешних обстоятельствах в Персидском заливе не представляется возможным. Дело в том, что в случае продолжения Израилем боевых действий в Ливане против «Хезболлы» Иран немедленно нанесет удар по объектам в Израиле. «Но главная проблема — это не разногласия между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом, а разногласия между Израилем и консервативным движением сторонников Трампа — MAGA (Make America Great Again). Члены этого основанного на национализме, протекционизме и изоляционизме движения считают, что Израиль использует американскую экономику и военный потенциал в своих интересах. Они резко критично настроены в отношении Израиля, считая, что за счет их налогов Израиль обеспечивает свою безопасность. Такое негативное отношение к Израилю прослеживается и в европейских странах: Испании, Польше, Турции и др. Трамп является лидером MAGA и как предприниматель старается получить выгоду из ситуации в Персидском заливе. Но Израиль не намерен каким-то образом вознаграждать Трампа за военную поддержку, что раздражает движение MAGA», — отмечает политолог.