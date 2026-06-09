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Кремль: Процесс по Украине на паузе

15:06 742

Сейчас посреднический процесс по украинскому конфликту находится на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом американские переговорщики продолжают контакты с Россией.

«Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков. Он отметил, что точной даты приезда американской делегации во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пока нет, но разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может быть согласован оперативно.

Песков отметил, что европейские представители «далеки от готовности быть посредниками». «Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, это неправильно. И, конечно же, для нас это неприемлемо», – отметил пресс-секретарь. 

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров по урегулированию конфликта в Украине на фоне договоренностей европейских стран и Киева о поставках дальнобойных вооружений для ударов вглубь России. При этом, по словам Лаврова, США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже.

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