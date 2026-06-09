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Взрыв на заводе «Роскосмоса»: есть погибшие

15:20 1295

В Санкт-Петербурге произошел взрыв с последующим пожаром в промзоне возле Финляндского вокзала. МЧС России уточнило, что возгорание возникло на улице Минеральной, 32. Согласно открытым данным, по этому адресу находится производственное здание завода «Арсенал», который принадлежит «Роскосмосу».

Сообщается, что в результате ЧП погибли четыре человека. Двоих обнаружили внутри сгоревшего помещения, еще двое находились под завалами. Также два человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. МЧС сообщило о двух пострадавших.

Ранее сообщалось, что горел ангар, где хранились химические реагенты. Пожар, охвативший 400 м², тушили девять часов с привлечением спецпоезда. Взрывная волна разрушила кирпичный забор, который ограждал железнодорожные пути от территории предприятия. Густой столб черного дыма был виден из разных районов Петербурга. Из-за произошедшего на вокзале останавливали движение поездов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК, до 7 лет лишения свободы). В качестве основной версии случившегося рассматривается воспламенение паров ацетона.

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