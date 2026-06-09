Lexus RZ – новая эра электрического люкса

Долгожданный электрический автомобиль класса люкс наконец в Lexus Баку. Lexus RZ, представленный еще прошлым летом, наконец поступил в Азербайджан. Флагманская модель электрической линейки Lexus уже ждет вас в Lexus Центре Баку. Это не просто электромобиль — это высокотехнологичный автомобиль класса люкс, исключительно хорошо приспособленный для дорог Азербайджана.

В Азербайджане модель представлена в двух версиях: Lexus RZ 350e развивает 224 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды. Lexus RZ 500e оснащен системой полного привода и разгоняется до 100 км/ч всего за 4,6 секунды при мощности 381 л.с.

Новый Lexus RZ поддерживает как AC-, так и DC-зарядку. Система AC мощностью 22 кВт позволяет зарядить автомобиль дома или на работе примерно за 3 часа 30 минут. Технология быстрой зарядки DC мощностью 150 кВт обеспечивает заряд с 10% до 80% всего за 30 минут. Функция предварительного прогрева батареи сохраняет высокую эффективность зарядки даже в холодную погоду.

Автомобиль доступен в 10 цветах кузова. Объем багажного отделения составляет 522 литра в стандартном положении и увеличивается до 1451 литра при сложенных задних сиденьях. Буксировочная способность: RZ 350e — до 750 кг, RZ 500e — до 1500 кг.