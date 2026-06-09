Советы от «Хезболлы»

Группировка «Хезболла» заявила, что Иран атаковал Израиль «в защиту ливанского народа» и выразила благодарность Тегерану за «поддержку» в текущем конфликте.

В заявлении, опубликованном во вторник, движение призвало власти Ливана использовать текущую ситуацию для сближения с Ираном и пересмотра официальных отношений с Тегераном «в интересах обеих стран».

«Иран поддерживает законные права Ливана и несет материальные и политические издержки. Это подтверждает, что именно Иран поддерживает Ливан, а не наоборот», — говорится в заявлении «Хезболлы».