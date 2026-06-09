На американском авианосце застрелили моряка

В доке верфи Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния (США) в минувшие выходные застрелили военнослужащего, проходившего службу на недостроенном корабле John F. Kennedy. Об этом сообщает портал Военно-морского института США USNI News. Погибший служил на корабле с весны прошлого года.

По факту «инцидента с применением огнестрельного оружия» правоохранители задержали другого моряка. Обвинения подозреваемому пока не предъявлены, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Строительство John F. Kennedy стартовало в 2015 году. Ввести авианосец в эксплуатацию планировали в 2025 году, однако сроки перенесли на март 2027 года.