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Миссия Азербайджана при НАТО принимает гостей

15:45 467

Миссия Азербайджана при НАТО провела встречу с участниками программы ознакомления с альянсом из 9 стран. Об этом сообщила миссия Азербайджана при НАТО в социальной сети X.

Глава миссии Джафар Гусейнзаде и военный представитель Азербайджана при НАТО полковник Рамиль Гасанов приняли делегатов из Алжира, Египта, Колумбии, Грузии, Японии, Казахстана, Марокко, Туркменистана и Украины.

«На встрече участникам рассказали о партнерстве Азербайджана с НАТО и опыте страны в этой сфере», - говорится в публикации.

Отмечается, что программа ознакомления с НАТО проводится дважды в год и дает ее участникам общее представление о деятельности альянса и его программах сотрудничества.

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