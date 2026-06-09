В Европе представили 21-й пакет санкций против России

Сегодня Европейский союз представил предложения по 21-му пакету санкций против России. Об этом написала на своей странице в социальной сети X верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас.

«Мы введем временную заморозку ценового потолка на российскую нефть и установим новые ограничения на перепродажу России СПГ-танкеров», — отметила она.

По словам Каллас, новый пакет санкций будет направлен против банков, производителей вооружений, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов, а также криптовалютных операторов, работающих в третьих странах.

«Кроме того, визовые ограничения будут введены в отношении бывших российских военнослужащих, принимавших участие в войне против Украины, а также действующих военнослужащих и членов российских прокси-групп. В новый санкционный список войдут более 30 компаний, связанных с производством беспилотников. Помимо этого, в отношении более чем 50 компаний будет введен экспортный контроль. Среди них – предприятия, расположенные в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии», — заявила Каллас.

Она добавила, что в целях снижения производственных возможностей России будут введены ограничения на импорт никелевого порошка, автомобильных комплектующих, ряда драгоценных металлов и химических веществ.

Пакет санкций также предусматривает замораживание российских активов примерно в 90 банках.