Пашинян закручивает гайки

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян сегодня попытался покинуть Армению через аэропорт Звартноц, но правоохранительные органы ему не позволили, пишут армянские СМИ.

Сегодня, 9 июня, Генпрокуратура Армении возбудила в отношении Царукяна публичное уголовное преследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В качестве меры пресечения был избран запрет на выезд.

Партия Царукяна на парламентских выборах 7 июня не смогла преодолеть 4-процентный барьер, набрав 3,99% голосов. Представители «Процветающей Армении» не согласны с таким результатом и заявляют о намерении подать апелляцию в ЦИК с требованием пересчета голосов.