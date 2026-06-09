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Россия боится ударов Украины: закрыт коридор в Крым

16:26 529

Руководство российской армии запретило перевозки по сухопутному коридору в оккупированный Крым. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр»).

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр») заявил, что российское руководство приняло решение закрыть для логистических грузовых перевозок сухопутный автомобильный коридор, ведущий на полуостров через оккупированные территории.

Ограничения затронули трассу «Новороссия» на участке Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Симферополь. По словам Бровди, к такому шагу российскую сторону вынудило сокращение грузопотока на этом маршруте на 71%, ставшее результатом успешных ударов украинских сил. Отныне для снабжения крымской группировки придется использовать исключительно объездные пути.

В аннексированном Россией Крыму продолжается топливный кризис из-за систематических ударов украинских беспилотников по ключевым маршрутам снабжения и транспортировки. По сообщениям российских СМИ, ночью 8 июня беспилотник ВСУ атаковал поезд №68 Москва — Симферополь, что привело к приостановке железнодорожного сообщения с полуостровом. Погиб помощник машиниста, сам машинист тепловоза получил ранение.

С 31 мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина, с 4 июня полностью приостановили отпуск топлива за наличный расчет и прекратили свободную реализацию талонов. По последним данным, в Севастополе ввели продажу бензина на сети АЗС «ТЭС» по QR-кодам. Получение такого кода дает право купить 20 литров топлива на один автомобиль. Получить QR-код можно только раз в неделю, причем исключительно в боте мессенджера МАХ.

В социальных сетях много видеороликов, на которых местные жители вынуждены часами, а иногда и днями стоять в очередях за бензином. Такие очереди порой приводят к нервным срывам и сердечным приступам. В одной из больниц полуострова реанимационная бригада и хирурги спасли жизнь 40-летнему мужчине, который перенес две клинические смерти из-за сильного стресса после нахождения в очереди за бензином на заправке.

Жители Крыма массово пересекают границу с Россией, чтобы купить топливо, что приводит к его нехватке в Краснодарском крае. Сообщается, что местные «власти» пытаются обеспечить хотя бы небольшим количеством бензина туристов, массово покидающих полуостров. За последнюю неделю количество новых бронирований в местах отдыха в Крыму сократилось на 25–35% по сравнению с предыдущей неделей, а число отмен брони продолжает расти.

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