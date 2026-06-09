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Тайвань «хоронит» десант, не дожидаясь высадки

16:32 375

Вооруженные силы Тайваня проводят учения на западном побережье острова, имитирующие отражение возможного вторжения китайской армии. В ходе маневров военные используют реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и противотанковые ракеты для уничтожения условного морского десанта, сообщил Reuters со ссылкой на военные источники.

Учения проходят одновременно на восьми участках побережья протяженностью около 20 км в районе города Тайчжун. Именно западное побережье Тайваня, обращенное к Китаю через Тайваньский пролив, рассматривается как наиболее вероятное направление возможной высадки китайских войск. Как заявили в тайваньской армии, сценарий учений максимально приближен к реальным боевым условиям. 

Для отражения условной атаки используются тайваньские мобильные реактивные системы Thunderbolt-2000, американские самоходные гаубицы Paladin, а также артиллерия и противотанковые комплексы. Военные создают так называемую «зону поражения», предназначенную для уничтожения десантных подразделений противника до их выхода на берег.

Командование армии отметило, что впервые за семь лет системы Thunderbolt-2000 проводят боевые стрельбы в оперативной зоне. Если раньше подразделения занимали позиции за неделю до начала учений, то на этот раз они прибыли на место всего за сутки до начала маневров.

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