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Азербайджан расширяет сотрудничество с Сербией в сфере туризма

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16:42 126

Бюро по туризму Азербайджана организовало в столице Сербии Белграде мероприятие, направленное на продвижение Азербайджана как привлекательного туристического направления для круглогодичного отдыха.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Азербайджана Фуад Нагиев, посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, государственный секретарь министерства туризма и молодежи Сербии Никола Мияйлович, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, представители Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а также представители туристической индустрии и средств массовой информации обеих стран.

Как сообщили haqqin.az в ГАТ, выступивший председатель госагентства Фуад Нагиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Сербией основаны на прочной дружбе и стратегическом партнерстве, сформированных под руководством глав государств. Он подчеркнул, что взаимный безвизовый режим, реализуемые совместные инициативы и запуск прямого авиарейса Баку-Белград вносят значительный вклад в развитие туристических связей между двумя странами, рост туристического обмена и расширение делового сотрудничества.

На B2B-встречах, организованных в рамках мероприятия, приняли участие 8 представителей туристической индустрии Азербайджана, а также около 30 представителей туристических компаний Сербии, включая авиакомпанию Air Serbia. Во время семинара были представлены туристические продукты Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения страны как привлекательного круглогодичного туристического направления и расширения двустороннего сотрудничества. 

Также был проведен брифинг с участием представителей сербских СМИ, в ходе которого была представлена подробная информация о туристических продуктах и потенциале Азербайджана.

Отметим, что с 3 мая авиакомпания Air Serbia выполняет прямые рейсы по маршруту Баку-Белград два раза в неделю. С момента запуска направление демонстрирует высокий спрос, а средний показатель загрузки рейсов составляет 87%.

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