Азербайджан расширяет сотрудничество с Сербией в сфере туризма

Бюро по туризму Азербайджана организовало в столице Сербии Белграде мероприятие, направленное на продвижение Азербайджана как привлекательного туристического направления для круглогодичного отдыха.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Азербайджана Фуад Нагиев, посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, государственный секретарь министерства туризма и молодежи Сербии Никола Мияйлович, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, представители Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а также представители туристической индустрии и средств массовой информации обеих стран. Как сообщили haqqin.az в ГАТ, выступивший председатель госагентства Фуад Нагиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Сербией основаны на прочной дружбе и стратегическом партнерстве, сформированных под руководством глав государств. Он подчеркнул, что взаимный безвизовый режим, реализуемые совместные инициативы и запуск прямого авиарейса Баку-Белград вносят значительный вклад в развитие туристических связей между двумя странами, рост туристического обмена и расширение делового сотрудничества.