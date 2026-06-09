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Фарзалиев и Мамедов получили пожизненные сроки

Инара Рафикгызы
17:03 1367

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над обвиняемыми в умышленном убийстве, разбое и покушении на убийство с особой жестокостью 43-летним Эльчином Фарзалиевым, ранее отбывавшим заключение по обвинению в умышленном убийстве, и 48-летним Мурадом Мамедовым.

Как сообщает haqqin.az, по завершении судебного разбирательства был оглашен приговор. Эльчин Фарзалиев и Мурад Мамедов получили пожизненные сроки.

Обвиняемые частично признали себя виновными по предъявленным им обвинениям и заявили, что проникли в чужой дом с целью кражи. Они выразили сожаление по поводу совершенного убийства хозяйки дома.

Отметим, что инцидент произошел 24 июня 2024 года в частном доме в жилом массиве Üç sotlar Шабранского района. Во время нападения на дом с целью кражи была умышленно убита владелица дома, 54-летняя Гюльнара Гусейнова, а ее муж, 56-летний Ариф Гусейнов, получил серьезные ранения.

Несмотря на то что домовладелец Ариф Гусейнов был доставлен в больницу, спасти ему жизнь не удалось.

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