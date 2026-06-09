Исмаилов решил, что Мамедов хочет его зарезать, и выхватил оружие

Как сообщает haqqin.az, Эльчин Исмаилов по приглашению своего ровесника Илькина Мамедова отправился в село Хошбулаг Дашкесанского района для встречи и урегулирования возникшего между ними конфликта. Встреча состоялась в доме одного из знакомых Илькина. В ходе разговора спор обострился и перерос в драку, во время которой Эльчин схватился за нож и нанес Илькину несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия. Несмотря на то что раненого доставили в больницу, спасти его не удалось. В ходе оперативных мероприятий Эльчин Исмаилов был задержан. Ему предъявили обвинения по статьям 120.1 и 228.5 Уголовного кодекса, в качестве меры пресечения избрали арест.

Обвиняемый вину признал. По его словам, Илькин находился в розыске и вызвал его в Хошбулаг, подозревая в том, что именно Эльчин его «сдал». Поводом для подозрений послужила жалоба на Илькина за преступление, совершенное им в Баку.

«Между нами из-за этого возник спор. Илькин выругался, и я ударил его ножом. На место мы приехали примерно на двух машинах, с Илькином было около шести-семи человек. Я спросил, зачем он меня позвал. Он ответил: «Придешь — увидишь». Внутри было темно, поэтому я не помню, сколько раз ударил. Когда я его бил, Илькин сказал: «Попало в сердце, отпусти» — и я остановился. Мои друзья отвезли его в больницу, сам я не поехал. Минут через десять сообщили, что Илькин умер».

Исмаилов также пояснил, что ударил Илькина после тяжких оскорблений с его стороны: «Когда Илькин сидел на стуле, он потянулся рукой к пояснице — я решил, что он тянется за ножом, и первым схватился за свое оружие. Илькин был в розыске за убийство и подозревал меня в причастности к его поимке. Нас связывали дружеские семейные отношения. Поскольку приехать сам он не мог, то позвал меня к себе».

Законный представитель потерпевшего Керем Мамедов сообщил, что о ножевом ранении сына ему сообщил по телефону дед Эльчина — Джахангир: «Тогда я еще не знал о гибели Илькина. Чуть позже позвонили сотрудники полиции и сообщили об убийстве. Раньше мы работали вместе с отцом и дедом Эльчина, поэтому претензий и требований к обвиняемому у меня нет».

Согласно приговору суда, Эльчин Исмаилов осужден на 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.