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Цифровой депозит от Халг Банка

17:18 394

Продолжая предоставлять клиентам удобные финансовые решения, Халг Банк запустил новый продукт - Цифровой депозит. Благодаря новому сервису клиенты могут открывать депозитный счет и размещать средства через XalqOnline в любое время и из любого места, без необходимости посещения банковского филиала.

Оформление вклада через приложение XalqOnline позволяет клиентам не только экономить время, но и получать доходность до 10,5% годовых. Цифровой депозит предлагается с возможностью выбора срочного (фиксированного) вклада, а также вклада с возможностью пополнения. Разместить средства можно на срок 3, 6, 9, 12, 18 или 24 месяца в AZN, на срок 6, 9, 12, 18 или 24 месяца в долларах США. Отметим, что воспользоваться данным продуктом могут действующие клиенты Халг Банка, зарегистрированные в приложении XalqOnline.

Подробная информация об условиях продукта: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/depozity/digital-ru?include=menu 

Новый сервис направлен на совершенствование клиентского опыта и упрощение доступа к финансовым услугам. Наряду с простым и быстрым процессом оформления, цифровой депозит предлагает высокую доходность и надежные банковские решения. Кроме того, цифровой депозит поддерживает принципы экологической ответственности, способствуя сокращению бумажного документооборота и более эффективному использованию ресурсов, формируя экологически устойчивый подход к банковскому обслуживанию.

Напомним, в Халг Банке продoлжается стимулирующая лотерея по депозитам. В лотерее, состоящей из 4 тиражей, участников ожидают различные денежные призы, включая главный приз — 2 выигрыша по 50 000 манатов.

До завершения первого этапа розыгрыша осталось совсем немного времени: клиенты, разместившие вклад в XalqOnline и филиалах Халг Банка до 30 июня, получат шанс принять участие в этом тираже. Имена первых счастливых победителей станут известны 10 июля.

Согласно условиям лотереи, клиенты, разместившие депозит в период с 1 апреля по 30 декабря 2026 года в Халг Банке в филиалах городов Баку и Сумгаита на сумму не менее 500 AZN/300 USD, и прочих регионов - не менее 250 AZN/150 USD, получают возможность принять участие в лотерее. Подробнее: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/lotereya-ru?include=menu 

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

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