Теймур Мусаев встретился с Папаконстантину

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в Азербайджане Марией Папаконстантину.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития системы здравоохранения, медицинского образования, подготовки квалифицированных кадров, цифровых решений в сфере здравоохранения, а также возможностей сотрудничества в области общественного здравоохранения.

Теймур Мусаев проинформировал о проводимых в стране реформах в сфере здравоохранения, мерах по улучшению доступа населения к медицинским услугам, работах по цифровизации здравоохранения и модернизации инфраструктуры отрасли.