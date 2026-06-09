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Теймур Мусаев встретился с Папаконстантину

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17:27 461

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в Азербайджане Марией Папаконстантину.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития системы здравоохранения, медицинского образования, подготовки квалифицированных кадров, цифровых решений в сфере здравоохранения, а также возможностей сотрудничества в области общественного здравоохранения.

Теймур Мусаев проинформировал о проводимых в стране реформах в сфере здравоохранения, мерах по улучшению доступа населения к медицинским услугам, работах по цифровизации здравоохранения и модернизации инфраструктуры отрасли.

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